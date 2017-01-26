Представители транзитной отрасли высоко оценивают деятельность многолетного управляющего Рижского свободного порта Леонида Логинова. В свою очередь от следующего руководителя ожидают нового подхода к управлению портом.

"Цифры говорят сами за себя", - сказал агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации портов Карлис Лейшкалнс. Если с конца 90-х годов грузоооборот порта увеличился в несколько раз – до 40 млн тонн, значит, работа сделана хорошо.

Лейшкалнс отметил, что уход Логинова может быть связан с психологической усталостью, поскольку начальник порта - "резкий и прямой человек" и так же к нему относились другие.

Во времена Логинова было много как хорошего, так и плохого, отметил в разговоре с агентством LETA член правления Латвийской ассоциации логистики Нормунд Круминьш. "Если человек смог продержаться на посту так долго, значит способности налаживать контакты и придерживаться золотой середины просто превосходные", - добавил Круминьш.

Как сообщалось, многолетний управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов решил уйти с должности. 25 января правление порта получило заявление Логинова с просьбой с 10 марта освободить его от должности.

Правление приняло заявление и поручило портовому управлению до следующего заседания 22 февраля разработать порядок назначения нового управляющего.

Причины отставки Логинова, который занимает должность управляющего портом с 1998 года, пока неизвестны.