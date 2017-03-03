"Поставленные на 2016 год финансовые и нефинансовые цели достигнуты и рабочие задачи выполнены", - резюмирует правление компании.

В 2015 году Latvijas Loto работало с оборотом в размере 24,686 млн евро, в свою очередь, прибыль компании составляла 4,027 евро.