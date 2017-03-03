По предварительным данным, в прошлом году оборот предприятия Latvijas Loto составил 29,318 евро, что на 18,8% больше, чем в 2015 году. В свою очередь, прибыль компании выросла на 24,2% и достигла показателя 5,001 млн евро, свидетельствует опубликованный финансовый отчет предприятия.
"Поставленные на 2016 год финансовые и нефинансовые цели достигнуты и рабочие задачи выполнены", - резюмирует правление компании.
В 2015 году Latvijas Loto работало с оборотом в размере 24,686 млн евро, в свою очередь, прибыль компании составляла 4,027 евро.