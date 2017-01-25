В конце года около 200 пенсионеров Мерсрагского края получили поздравление с Рождеством, подписанное руководителем местного отделения Латвийского Крестьянского союза (LZS), и по банкноте в 10 евро впридачу. "Меня оскорбило, что кто-то думает таким образом "купить" мою маму и многих других", - написал порталу Delfi один из жителей Мерсрагса. Он пожелал остаться анонимным, потому что "наша жизнь тут и так трудна".

Поздравление подписали глава Мерсрагского отделения LZS Янис Будрейка, его зам Дзинтарс Церавс и объединение пенсионеров Baltā bura. К поздравлению и банкноте прилагался рекламный буклет Мерсрагского порта. Сам Будрейка ничего неэтичного в таком подарке за полгода до муниципальных выборов не усматривает. "Ничего не нарушил, за себя не агитировал", - сообщил он порталу Delfi. И удивился, что журналистам больше нечем заняться. "Если люди поздравляют пенсионеров, то что в этом плохого?"

Политик пояснил, что на поздравления для пенсионеров старше 70 лет "он с людьми скинулся", а буклеты Мерсрагского порта напечатал за свои деньги, чтобы "люди видели, как это выглядит, а то в прошлом году порт очерняли" - по его словам, это создаст позитивный образ порта для налогоплательщиков. В качестве "очернителей" Будрейка назвал газеты "Talsu Vēstīs" и "Mērsraga Avīzē", которые сделали материалы с подачи мэра Мерсрагса Лауриса Карлсонса. И сообщил, что против городского главы он уже подал в суд. В свою очередь, мэр Карлсонс сообщил Delfi, что про оригинальные поздравления он уже в курсе, а судебная тяжба связана с его критикой работы Будрейки, который во время расширения порта "потерял" дорогу к морю, в то время как рядом находится опасная территория.

Сопредседатель Латвийского крестьянского союза Аугустс Бригманис сообщил порталу Delfi: "В моей практике таких случаев еще не было". И признался, что ему не хочется верить в возможность такого. "За свои деньги, конечно, каждый может делать, что угодно, но в рамках закона". По его словам, если все это связано с благотворительностью, то ничего предосудительного в "подарках" нет.