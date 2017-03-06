Ежегодный доклад премьера подан в парламент.

Ранее премьер заявил, что из 95 задач правительства, которые нужно было выполнить в прошлом году, выполнено 74.

Среди выполненных задач он отметил то, что принято правовое регулирование для 97% планируемых инвестиций из фондов ЕС, разработан план мер по борьбе с теневой экономикой, начаты реформы в Службе государственных доходов, подписан межправительственный договор по проекту Rail Baltica, разработана модель финансирования здравоохранения и новая система зарплат учителей.