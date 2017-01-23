В Нидерландах в преддверии парламентских выборов (15 марта) премьер-министр королевства Марк Рютте поднял тему мигрантов. Он предлагает либо интегрировать их, либо высылать из страны, сообщает LETA со ссылкой на АР.

"Нам надо активно защищать свои ценности от людей, которые отказываются интегрироваться", — сказано в заявлении премьер-министра, которое опубликовано как большая реклама в печатных СМИ Нидерландов.

Несмотря на то, что Рютте не назвал конкретных имен, можно догадаться, что цель его послания — избиратели, поддерживающие депутата местного парламента Герта Вилдерса, выступающего за жесткие меры в отношении мигрантов.

Как лидер правоцентристской Народной партии Марк Рютте признает, что приглашает приезжих людей либо интегрироваться, либо покинуть Нидерланды: "У меня самого такое же чувство. Ведите себя нормально или езжайте прочь".