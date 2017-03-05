Официально о ее назначении пока не объявлено; на запрос агентства о комментариях она не ответила. В Госдепартаменте также отказались прокомментировать сообщение о назначении Нойерт. О том, что Нойерт ведет переговоры о должности в Госдепе, источники Politico говорили в середине февраля.

Bloomberg отмечает, что программа Fox and Friends, которую ведет Нойерт — одна из любимых передач президента США Дональда Трампа. Ранее он говорил, что является многолетним поклонником этой передачи.

Если назначение Нойерт состоится, она станет вторым сотрудником Fox News, который будет работать с прессой и общественностью в новой администрации США. Журналист телеканала Джонатан Вактел, работавший в ООН, в феврале был назначен пресс-секретарем постоянного представительства США при организации.