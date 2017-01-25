В интервью программе Латвийского радио Krustpunkts глава Банка Латвии Илмар Римшевич сообщил, что разница между прогнозами роста экономики страны от его учреждения (3%) и Министерства финансов (3,5%) не так велика, поэтому, по его прогнозам, бюджет придется пересмотреть примерно в середине лета. Но в целом, все не так уж плохо: "пациент" скорее жив.

По словам президента Банка Латвии, бюджет от министра финансов Даны-Рейзниеце-Озолы основан на том, что деньги из фондов еврофинансирования в этом году будут осваиваться более активно, чем год назад. "Вопрос в том, те люди, которые в прошлом году эти (европейские) деньги не получили, все еще сидят и ждут их или уже давно покинули Латвию, пересмотрев свою деятельность, и их больше эти деньги не интересуют. Второй вариант, эта "труба", по которой текут деньги, вообще в состоянии пропустить через себя удвоенный поток. Поэтому рановато думать, что деньги будут так запросто разбрасываться с вертолета и всем будут доступны, а в результате вырастет наш ВВП", - сказал Римшевич.

В то же время президент Банка Латвии признал, что экономика Латвии - "очень жизнеспособна". "У нас много хороших предприятий, много хороших дел, о которых мы, по сути, не знаем. У нас много очень хороших историй, но, к сожалению, их недостаточно, чтобы достичь рывка экономики в 5%, чтобы каждый житель почувствовал это на своем кошельке и банковском счете", - заявил Римшевич.