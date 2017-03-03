Отпуск Вейониса продлится до 12 марта, и в основном он проведет его за рубежом, рассказал его советник по связям с прессой Янис Сикснис.
Президент отправился в отпуск(4)
Президент Раймонд Вейонис с сегодняшнего дня находится в ежегодном отпуске, сообщили в президентской канцелярии.
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