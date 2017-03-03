Президент отправился в отпуск

LETA |





Президент Раймонд Вейонис с сегодняшнего дня находится в ежегодном отпуске, сообщили в президентской канцелярии. Отпуск Вейониса продлится до 12 марта, и в основном он проведет его за рубежом, рассказал его советник по связям с прессой Янис Сикснис.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.