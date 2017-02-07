Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в парламенте, что страна находится в "полноценном" политическом кризисе, сообщает Associated Press.

Он добавил, что большинство румын теперь полагают, что их государство развивается в неверном направлении. "Румыния нуждается в правительстве, которое прозрачно, которое работает предсказуемо при свете дня, а не ночью украдкой", — сказал глава государства.

Конституционный суд Румынии 7 февраля должен начать рассмотрение вопроса, являются ли законными поправки в Уголовный кодекс, позволяющие осужденным за коррупцию выйти на свободу.

В понедельник более 300 000 человек митинговали перед зданием кабинета министров в Бухаресте, требуя отставки правительства. Серия протестов продолжается в Румынии уже несколько дней.