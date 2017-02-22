Чистая прибыль компании снизилась на 63% и составила 995 млн евро. При этом выручка увеличилась на 3% — до 66,5 млрд евро. По словам гендиректора консорциума Тома Эндерса, основные цели компании на прошлый год были достигнуты, за исключением расходов на А400М, которые составили 2,2 млрд евро.

Ранее в феврале один из самолетов этой модели вышел из строя в аэропорту Каунаса. На борту лайнера находилась министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. В 2015 году в результате катастрофы при выполнении испытательного полета А400М в Испании погибли четыре члена экипажа.

"Программа по снижению рисков и укреплению надежности являются приоритетами в отношении этого самолета в 2017 году", — сказал гендиректор Том Эндерс.

Airbus ожидает, что в текущем году мировая экономика будет расти вместе с ростом авиационного трафика и в соответствии с прогнозами. В 2017 году консорциум планирует поставить заказчикам более 700 коммерческих авиалайнеров.