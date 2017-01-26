Прибыль Lattelecom за 2016 год составила 32 млн. евро

LETA |





Прибыль Lattelecom в 2016 году не изменилась по сравнению с 2015 годом и составила 32 млн. евро. Оборот предприятия составил 193,25 млн. евро — на 2,25 млн. евро больше, чем в 2015 года. По словам председателя правления Lattelecom Юриса Гулбиса, прирост выручки наблюдался и в традиционном бизнесе компании, и в новых направлениях.

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