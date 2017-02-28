Возле здания правительства собрались студенты, преподаватели и руководство RPIVA, а также представители Латвийского профсоюза работников образования и науки. Они принесли с собой флаги с символикой профсоюза и RPIVA, а также плакаты с требованиями сохранить академию. Многие плакаты адресованы министру образования и науки Карлису Шадурскису ("Единство").

Как сообщалось, Министерство образования и науки решило с августа 2017 года присоединить RPIVA к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств. Решение министерства вызвало резкие протесты сотрудников и студентов вуза.