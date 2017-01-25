Количество регистраций новых машин в декабре 2016 года выросло по сравнению с декабрем 2015 года на 10,4% — до 211,9 тыс. штук, наибольший рост наблюдался в Италии — на 97%.

Европейский рынок растет четвертый год подряд. В пяти странах Европы в 2016 году отмечен рост регистраций: на 49,9% — в Италии, на 11,3% — в Испании, на 8,3% — во Франции, на 7% — в Германии и на 1,2% — в Великобритании.

Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV, до 3,5 тонн) в Европе в 2016 году вырос на 11,9% — почти до 2 млн штук.