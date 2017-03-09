Прокуратура просит осудить на 23 года колонии строгого режима Хасана Закаева обвиняемого в соучастии в теракте в Театральном центре на Дубровке, передает ТАСС.

"Прошу признать Закаева виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначить ему наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — сказал прокурор.

Отмечается, что из обвинения Закаеву был исключен ряд эпизодов, которые касаются оружия и боеприпасов, изъятых ранее в ходе следственных действий и не имеющих отношения к делу. Ранее сообщалось, что суд отказался вернуть в прокуратуру материалы по делу "Норд-Оста". Уроженец Чечни Закаев был задержан в 2014 году, когда попытался въехать в Крым с территории Украины.

Театральный центр на Дубровке был захвачен террористами 22 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост". В заложниках оказались более 900 человек. В результате захвата погибли, по разным данным, от 130 до 174 человек.