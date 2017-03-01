Пропавшая два дня назад жительница Талсы найдена живой

В среду 1 марта стало известно, что 49-летняя жительница Талсы Уна Бузина, пропавшая в понедельник 27 февраля 2017 года, найдена живой. Об этом Bezvests.lv сообщили родственники женщины. Спасибо всем, кто делился этой информацией.

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