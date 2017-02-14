По его словам, кайтсерфингист примерно в 23:00 смог выбраться на берег, но с опозданием сообщил об этом Государственной пожарно-спасательной службе.

Как уже сообщалось, инцидент случился вечером 13 февраля на побережье Юрмалы в Дубулты. Мужчина занимался кайтсерфингом, но потом было получено сообщение о его исчезновении.

На поиски пропавшего кайтсерфингиста отправились береговое судно охраны Ausma и вертолет. Они несколько раз обследовали прибрежную территорию, но в возможном квадрате поисков мужчина не был обнаружен. После этого поиски были прекращены.