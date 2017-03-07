Применение CETA предоставит ряд важных практических преимуществ для латвийских экспортеров и поставщиков услуг. Данным соглашением с Канадой будут отменены 99% тарифов на импорт, будет открыт рынок услуг Канады, и латвийские предприятия получат доступ к публичным закупкам Канады.

Условия признания профессиональных квалификаций предоставят больше возможностей для наших поставщиков услуг в регулируемых профессиях, а признание документов об оценке соответствия устранит необходимость в повторной сертификации продуктов в Канаде, подчеркивает МИД.

Президент провозгласил также закон о ратификации соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и его странами-участницами и Канадой. Соглашение станет фундаментом для политического сотрудничества в сфере внешней политики и вопросах безопасности, а также в сфере экономического и отраслевого сотрудничества.

23 февраля Сейм в окончательном чтении принял законы о ратификации CETA и соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и его странами-участницами с одной стороны, и Канадой, с другой стороны.