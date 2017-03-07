Социальные сети — в том числе "Твиттер", "Фейсбук" и Pinterest — усиливают у людей чувство одиночества, говорится в докладе американских психологов.

Как отмечают специалисты, если человек ежедневно проводит в соцсетях более двух часов, у него удваивается риск развития социальной изоляции.

По данным исследования, идеализированный образ людей на страницах соцсетей может заставить человека чувствовать зависть. К числу таких сайтов эксперты также отнесли "Инстаграм" и такие платформы, как Snapchat и Tumblr.

"Мы пока точно не знаем, что происходит раньше — использование соцсетей или ощущение социальной изоляции", — поясняет соавтор исследования, профессор Питтсбургского университета Элизабет Миллер.

"Возможно, молодые люди, которые изначально чувствовали социальную изоляцию, обращаются к соцсетям. Или же частое использование соцсетей каким-то образом вызывает чувство изоляции от реального мира", — добавляет она.

По данным исследования, чем больше времени человек проводит в интернете, тем меньше времени у него остается для общения в реальном мире.

В опросе для исследования приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 19 до 32 лет.

Как отмечает профессор Питтсбургского университета Брайан Примак, современные технологии во многом усложняют общение, а не упрощают его. "Хотя на первый взгляд кажется, что соцсети дают возможность заполнить эту социальную пустоту, это исследование говорит о том, что они могут быть не тем решением проблемы, которое люди надеялись получить", — говорит Примак.