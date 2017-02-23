"К сожалению, на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков — выходцев из республик бывшего СССР и из самой России. По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: где-то по данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до 4 тысяч примерно из России и тысяч пять — из республик бывшего Советского Союза", — заявил Путин.

Он отметил, что, учитывая безвизовый режим, который установлен практически на всем постсоветском пространстве, надо понимать, какая огромная опасность таится "в этом рассаднике терроризма именно для нас, для России".

Путин также заявил, что задача России в Сирии — сохранение в стране легитимной власти. "Мы не ставим перед собой задачи вмешиваться во внутренние дела Сирии. Наша задача — стабилизировать в стране легитимную власть и нанести решающий удар по международному терроризму. Из этого и будем исходить", — сказал президент РФ.

Он добавил, что "покончить с террористической заразой на территории Сирии" можно будет после политического урегулирования.