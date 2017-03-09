Путин распорядился об освобождении от должности генерал-лейтенанта полиции Владимира Берглезова, генерал-лейтенанта юстиции Сергея Бобровничего, генерал-майора внутренней службы Александра Гнездилова, генерал-майора полиции Сергея Жевлаковича, генерал-майора внутренней службы Александра Новикова, генерал-лейтенанта полиции Сергея Солодовникова, генерал-майора полиции Виталия Федотова, генерал-майора юстиции Александра Филина, генерал-лейтенанта полиции Ивана Шаева, а также генерал-майора внутренней службы Рамазана Ягьяева.
О причинах освобождения генералов от должностей на данный момент неизвестно. В феврале Путин уволил четырех региональных руководителей МЧС и назначил новых заместителей министра.