Защита Севастиди продолжает настаивать на полной невиновности своей подзащитной. "Мы приветствуем решение президента о помиловании, но продолжать добиваться пересмотра приговора все-таки планируем, так как хотим добиться оправдательного приговора", — заявил ее адвокат Евгений Смирнов. По его словам, Севастиди не помнит, обращалась ли она сознательно с прошением о помиловании.

Поводом к судебному разбирательству стали два sms, отправленных Севастиди из Сочи в апреле 2008 года своему знакомому из Грузии. В них говорилось о передвижении российских танков в сторону Абхазии.

Женщину арестовали в январе 2015 года. Российское следствие утверждало, что знакомый Севастиди работал на грузинскую разведку. На этом основании в ее отношении возбудили дело о государственной измене в форме шпионажа.

В декабре 2016-го 46-летней женщине назначили наказание в виде семи лет колонии общего режима по обвинению в госизмене. Краснодарский краевой суд вынес решение еще в марте, однако до декабря об этом не было известно.

23 декабря 2016 года в ходе большой пресс-конференции Путин назвал приговор Севастиди "достаточно жестким", но при этом оговорился, что не знаком с деталями дела. Путин пообещал изучить дело Севастиди.