"Наше участие в саммите "двадцатки" предусматривается на уровне президента", — сказал Ушаков. Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 7-8 июля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа возможно состоится на полях саммита G20.

"Мы исходим из того, что есть, в июле этого года [состоится] "двадцатка" в Германии, где так или иначе президенты встретятся. Но как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи, пока никакой конкретики нет", — пояснил Песков.