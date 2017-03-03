"Создать условия для привлечения студенческих строительных отрядов к строительству инфраструктуры федерального значения, в том числе мостового перехода через Керченский пролив и объектов инфраструктуры чемпионата мира 2018 года по футболу", — говорится в перечне поручений по итогам встречи Путина с участниками форума лидеров студенческих и молодежных организаций.

Срок исполнения поручения — 1 июня 2017 года, ответственным за его исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее студентов уже привлекали на "стройку века" — возведение космодрома Восточный в Амурской области. После работы некоторые из них заявили, что им заплатили почти вдвое меньше обещанного. В 2009 году учащихся вузов отправляли на стройку олимпобъектов в Сочи.