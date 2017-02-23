Чтобы уменьшить популяцию диких свиней и ограничить распространение африканской чумы свиней (АЧС), Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии с пятницы, 24 февраля, начинает выплачивать по 50 евро за каждую убитую самку этого вида диких животных.

Выплаты будут проводиться из программы по борьбе с АЧС, по большей части финансируемой за счет Европейского союза. Общие выплаты только по этой программе могут составить 875 тыс. евро, то есть ПВС готова оплатить уничтожение 17,5 тыс. животных.

Чтобы получить плату, охотникам надо обратиться в ближайшее территориальное отделение ПВС с заявлением и доказательством того, что убитое животное было свиньей — кончиком хвоста и фрагментом кожи с соответствующими половыми признаками. Более подробную информацию можно получить в ПВС.

В этом году АЧС констатирована у 236 диких кабанов. Из-за вспышки болезни уже ликвидированы более 13,5 тыс. домашних свиней.

В прошлом году общая сумма выплат охотникам за отстрел кабанов в Латвии составила 1 809 850 евро. Всего в Латвии немногим меньше 60 тыс. свиней и, несмотря на активный отстрел, популяция не уменьшается. Так, в охотничий сезон 2014-2015 годов были убиты почти 45 тыс. представителей вида. В сезон 2015-2016 — более 45 тыс. При этом годовая квота — 58 тыс. животных.