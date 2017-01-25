В Латвии официальным латышским термином, обозначающим QR-код, станет слово kvadrātkods, которое дословно можно перевести как "квадраткод".

Такое решение приняла Терминологическая комиссия при Латвийской академии наук.

QR-код - матричный код (двумерный штрихкод). В отличие от старого штрихкода, который сканируют тонким лучом, QR-код определяется датчиком или камерой смартфона как двумерное изображение. Три квадрата в углах изображения и меньшие синхронизирующие квадратики по всему коду позволяют нормализовать размер изображения и его ориентацию, а также угол, под которым датчик расположен к поверхности изображения. Точки переводятся в двоичные числа с проверкой по контрольной сумме.

Основное достоинство QR-кода — это лёгкое распознавание сканирующим оборудованием, что дает возможность использования в торговле, производстве, логистике.