Совет правящей коалиции сегодня решил не включать в повестку работы завтрашнего заседания Кабинета министров вопрос о ликвидации Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО, RPIVA).

Как сообщил журналистам после заседания коалиционного совета премьер-министр Марис Кучинскис, рассмотрение этого вопроса отложено на две недели, так как необходимо еще найти ответы на ряд вопросов, связанных с ликвидацией РАПУО.

Ранее госуполномоченный по правам человека Юрис Янсонс попросил Кучинскиса приостановить продвижение распоряжения о ликвидации РАПУО. Бюро госуполномоченного получило письма руководства РАПУО, студенческого парламента и заявления, в которых выражена обеспокоенность хаотичными и поспешными действиями Министерства образования и науки (МОН). В заявлениях говорится, что МОН, не соблюдая рекомендации Еврокомиссии, не обсудив вопроса и без финансово мотивированного плана намерено присоединить РАПУО к Латвийскому университету и Латвийской музыкальной академии.

Согласно проекту распоряжения, поданному на рассмотрение в Кабинет министров, вуз планируется ликвидировать 7 сентября 2017 года, присоединив его к Латвийскому университету.