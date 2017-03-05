Страхование гражданско-правовой ответственности частных лиц в Латвии пока не очень распространено, однако интерес к этому виду страхования растет, сказал в интервью агентству LЕТА глава Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс.

По его словам, пока страхование гражданско-правовой ответственности частных лиц, как правило, является дополнением к полису страхования имущества.

"С приведением в порядок прав собственности, постепенно растет и чувство ответственности. Люди понимают, что несут ответственность за собственность и что надо отвечать за урон, причиненный соседям", — сказал Абашинс.

Владельцы квартир больше всего опасаются того, что могут затопить другие квартиры или причинить урон в случае пожара, пояснил Абашинс. В свою очередь у собственников домов другие риски, например, собака может кого-то покусать.

Потенциальный рост такого вида страхования может произойти и на счет сдачи в аренду недвижимости. Арендодатель может требовать от арендатора застраховать свою гражданско-правовую ответственность. Арендатор может оформить полис с лимитом 5000-10 000 евро, чтобы при наступлении страхового случая самому не оплачивать ущерб.

"Страхование гражданско-правовой ответственности частных лиц обязательно будет расти, там есть потенциал", — подытожил Абашинс.