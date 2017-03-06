О своем критичном отношении к политике нового президента США Кастро рассказал на саммите лидеров левого движения в Латинской Америке в Каракасе, которое было показано в эфире телевидения Венесуэлы. "Новая повестка дня правительства США угрожает началом радикальной и эгоистичной торговой политики, которая будет влиять на конкурентоспособность нашей внешней торговли; нарушением экологических соглашений, выслеживанием и депортацией мигрантов", — заявил он.

Он отметил, что нелегальная иммиграция вызвана растущим неравенством и бедностью, которые объясняются несправедливостью международной экономической системы. Бороться с нелегальными мигрантами теми методами, которые предложил Дональд Трамп, неправильно, сказал Кастро. "Вы не можете сдерживать бедность, катастрофы и миграцию с помощью стен — только сотрудничеством, пониманием и миром", — подчеркнул Кастро.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен пересмотреть политику предыдущей администрации США, стремившейся к улучшению отношений с Кубой. В частности, он пообещал отменить договор о нормализации отношений США с Кубой, если Гавана не пересмотрит его условия на более выгодные для кубинского народа и для американцев.

В начале февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также заявил о полном пересмотре политики в отношении Кубы. По его словам, новая стратегия Вашингтона будет уделять больше внимания проблеме прав человека.