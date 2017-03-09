По информации ГАО Latvijas Valsts ceļi, в минувший четверг затопило 3-й км дороги Бебрене — Зарини — Двиете (V710), движение по этому участку в настоящее время закрыто. Объехать его можно по дорогам Илуксте — Бебрене — Биржи (P72) и Екабпилс — Дигная — Илуксте (V783).

Это уже третья дорога в окрестностях Даугавпилса, которая оказалась затоплена в результате весеннего паводка. Закрыт участок на 8-м км дороги Илуксте — Урбанишки — Даугавпилс (V711). Его можно объехать по дорогам Илуксте — Бебрене — Биржи до дороги Свенте — Субате (P70).

Также затоплен участок дороги Илуксте — Парцелтуве (V718) , однако объехать его не представляется возможным.

О затопленных дорогах просят сообщать по телефону 8000 5555, писать на sic@lvceli.lv , а также сообщать в профилях ГАО Latvijas Valsts ceļi в социальных сетях Twitter и Facebook.