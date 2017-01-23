Нынешние правила предусматривают, что до 1 января 2017 года владельцы собак, достигших шестимесячного возраста, должны обеспечить имплантирование чипа и регистрацию в базе данных ЦСД. Сейчас регистрацию владелец собаки может пройти у практикующего ветеринара, в местном самоуправлении или лично в ЦСД, уплатив за это 3,50 евро.
Теперь регистрировать чипированных собак можно и электронным способом - через сайт ЦСД или портал www.latvija.lv. После регистрации можно оплатить услугу онлайн или сделать это в течение 30 дней, распечатав счет. Если сделано этого не будет, владелец получит напоминание, если и оно не подействует, животное будет исключено из регистра.
За отсутствие чипа и регистрации штраф для физических лиц составляет от 7 до 120 евро, для юридических - от 15 до 350 евро.