В Китае, возможно, ведется разработка и тесты новой ракеты класса "воздух-воздух", предназначенной для уничтожения самолетов радиолокационного дозора и самолетов-топливозаправщиков, сообщает агентство Reuters со ссылкой на China Daily.

Работа ведется в рамках масштабного проекта по модернизации вооруженных сил страны, наблюдает за ходом которой лично президент страны Си Цзиньпин. Китай также тестирует новые ракеты, предназначенные для уничтожения спутников.

China Daily цитирует эксперта по ВВС, который считает, что в Китае ведется разработка ракет, которые превзойдут по дальности имеющиеся на вооружении ракеты класса "воздух-воздух". Сейчас истребители ВВС Китая могут поражать воздушные цели лишь на расстоянии порядка 100 км. Дальность новых ракет — 400 "или возможно даже более" километров.

Накануне в китайской газете Global Times появились фотографии межконтинентальной баллистической ракеты DF-41, предположительно сделанные "некоторыми гонконгскими и тайваньскими СМИ" в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Издание писало со ссылкой на военных аналитиков, что на этих снимках запечатлена вторая стратегическая ракетная бригада DF-41, которую планируют разместить на северо-востоке Китая.