Как и в предыдущие годы, убытки в основном были связаны с накоплениями из-за уменьшения стоимости проблемных активов и превышением процентных расходов над доходами. В портфеле Reverta остались только низкокачественные активы с долгосрочными трудностями возврата, поэтому убытки в плане работы Reverta уже изначально прогнозировались до конца ее деятельности.

Reverta была создана для управления проблемными активами в результате раздела обанкротившегося Parex banka после того, как банк перешел в распоряжение государства. В 2015 году аудированные убытки Reverta составляли 45,54 млн евро, а убытки концерна — 54,25 млн евро.

В прошлом году Reverta сумела вернуть средства на сумму 74,1 млн евро по сравнению с 61,3 млн евро в 2015 году. В основе таких результатов было несколько крупномасштабных проектов по возврату активов в Латвии, Литве, Эстонии и России.

Госказне в прошлом году выплачено 60 млн евро, из которых 40 млн евро были направлены на погашение основной суммы, а 20 млн евро — на процентные платежи государству за вложенные средства в Parex banka.