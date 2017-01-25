Серьезность ситуации подтверждают и оперативные статистические данные Государственной трудовой инспекции (VDI). Они показывают, что в 2016 году из общего количества пострадавших за границей водителей дальних рейсов по крайней мере девять дальнобойщиков погибли.

Представитель VDI Линда Матисане подчеркивает: "Зачастую люди страдают и погибают не в несчастных случаях, а из-за внезапных нарушений здоровья, в результате которых наступает смерть. Для водителей дальних рейсов характерна малоподвижная работа, нездоровые привычки питания, стресс, часто к этому добавляются курение и лишний вес, что способствует развитию заболеваний сердечнососудистой системы. Беспокоит и тот факт, что средний возраст таких работников около 50 лет, к тому же все умершие - мужчины".