По данным Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, в 2015/2016 учебном году к социальным педагогам обратились 19 500 учеников.

Чаще всего оказывались консультации по вопросам трудностей в учебном процессе (6 362 случая), еще 4720 консультаций касались проблем с поведением учащихся, на 4580 консультациях обсуждались конфликтные ситуации, еще в 3671 случае соцпедагоги разбирали ситуации по необоснованным опозданиям на уроки.

Также было предоставлено 2729 консультаций по детским правам, 2006 консультаций по вопросам зависимостей, 1965 консультаций о насилии, 1445 консультаций по вопросам социальной помощи.

Кроме того дети обращались по поводу взаимоотношений в семье (1170 консультаций), а также по поводу других пролблем (754 консультации).

В Департаменте РД также пояснили, что за прошлый учебный год были оказаны консультации 9875 родителям и 5016 учителям.