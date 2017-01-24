После нескольких безуспешных попыток Рижская дума (РД) вновь запросит у государства финансирование в размере 4,5 млн евро на пособия для освобождения жилплощади. На заседании во вторник дума рассмотрела вопрос об обеспечении финансирования на выплаты пособия для освобождения жилплощади в 2018 году.

На получение этого пособия 1 января была зарегистрирована 431 семья, и на эти цели в бюджете столицы на 2018 год потребуется 9 млн евро, из них 4,5 млн евро (50%) планируется запросить у государства.

Однако в заключении думского финансового департамента отмечается, что помощь в решении жилищных вопросов уже семь лет не является приоритетом госбюджета — в последний раз средства на эти цели в госбюджете были запланированы в 2009 году.

Рижское самоуправление может включить в проект бюджета 2018 года финансовые средства на пособия для освобождения жилплощади, если государство в своем бюджете предусмотрит средства на эти цели, указал финансовый департамент.