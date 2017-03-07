"Все разработанные в сфере обороны и безопасности предложения должны принимать во внимание интересы всех стран-участниц ЕС и основываться на принципе добровольности. Следует обратить особое внимание на то, чтобы ЕС эффективно использовал доступные ресурсы и дополнял, а не дублировал возможности НАТО", — указал глава латвийского МИД.

Ринкевич отметил важное значение трансатлантических связей и НАТО для европейской безопасности, а также подчеркнул необходимость обратить особое внимание на укрепление внутренней устойчивости и борьбу с гибридными угрозами, сообщает пресс-служба МИД Латвии.

В ходе дискуссии Совета по иностранным делам о регионе Западных Балкан Ринкевич отметил, что ЕС и его странам-участницам необходимо продолжать активное сотрудничество со странами региона Западных Балкан и вдохновить их продолжить реформы.

Министр иностранных дел подчеркнул, что политика расширения ЕС является процессом, способствующим положительным переменам, потому, следует дать понять, что эта политика находится на повестке дня ЕС. Он также отметил важность стратегических коммуникаций, что имеет особенно важное значение, обращаясь к обществу Западных Балкан и опровергая дезинформацию третьих стран.

Заседание Совета по иностранным делам проходит раз в месяц. Совет по иностранным делам возглавляет Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.