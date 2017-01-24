Евросоюзу следует возобновить связь со своими гражданами, и это должно стать для Европы приоритетом, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич на неформальном собрании глав МИД ЕС в Ла-Валетте (Мальта).

Ринкевич отметил, что во время президентуры Мальты в ЕС в рабочем порядке неизбежными будут такие вопросы, как выход Великобритании из ЕС (Brexit) и вопрос европейского будущего, сообщает LETA со ссылкой на пресс-службу МИД Латвии.

Ринкевич признал, что важно способствовать объединенному виденью будущегот Европы. По его словам, в первую очередь, Европа должна основываться на общих ценностях. Во-вторых, надо укрепить безопасность граждан ЕС, а в третьих, надо обеспечить социально-экономическое развитие для всех граждан ЕС, уменьшив неравенство среди государств Евросоюза. Он также призвал продолжить работу для укрепления общего рынка ЕС.

Говоря о политике Европы в отношении своих соседей, Ринкевич указал на необходимость проводить взвешенный подход в отношении Восточного партнерства и при сотрудничестве с югом.