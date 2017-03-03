Так он прокомментировал представленный президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером план спасения ЕС, в котором изложены пять возможных "путей к единству".

Латвия в целом положительно оценивает предложение Юнкера, указал Ринкевич. "Главное — не отступать от достигнутого", — подчеркнул он. Предложенные Юнкером варианты еще будут обсуждаться и в правительстве, и в парламентской комиссии, добавил глава МИД.

Первый из них предусматривает продолжение начатого, второй — только и исключительно единый рынок, если страны-участницы не смогут прийти к общему знаменателю в некоторых сферах политики. Согласно третьему сценарию, те, кто хочет больше, больше и делают. Четвертый предусматривает делать меньше, но эффективнее, пятый — делать намного больше сообща.