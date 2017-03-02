Рижский аэропорт пытается организовать рейсы между Ригой и Японией

В международном аэропорту "Рига" в четверг, 2 марта, находилась с визитом делегация крупнейшей японской авиакомпании All Nippon Airways. Японцы ознакомились с инфраструктурой Рижского аэропорта и его способностью обслуживать межконтинентальные рейсы между Ригой и Японией. Представитель All Nippon Airways Коджи Хагивара проявил интерес к оборудованию, благодаря которому Рижский аэропорт может обслуживать межконтинентальные рейсы, а также к способности терминалов аэропорта обрабатывать большой пассажиропоток. All Nippon Airways отметили готовность аэропорта "Рига" принимать дальнемагистральные рейсы.

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