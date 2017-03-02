Представитель All Nippon Airways Коджи Хагивара проявил интерес к оборудованию, благодаря которому Рижский аэропорт может обслуживать межконтинентальные рейсы, а также к способности терминалов аэропорта обрабатывать большой пассажиропоток. All Nippon Airways отметили готовность аэропорта "Рига" принимать дальнемагистральные рейсы.