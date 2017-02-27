Суд Латгальского предместья Риги начнет рассмотрение уголовного дела, в рамках которого во взяточничестве обвиняется старший инспектор Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Заур Бахмудов.

Как сообщает LETA, следствие утверждает, что Бахмудов явился с визитом к бизнесмену и заявил, что отопительную печь на его предприятии топят неправильным видом топлива, что нарушает нормативные акты о незагрязнении окружающей среды. Полицейский пообещал не оформлять штраф, потребовав взамен взятку в размере 400 евро. В дальнейшем бизнесмен и страж закона сторговались на 300 евро, и деньги были переданы Бахмудову, сообщает Бюро внутренней безопасности Госполиции.

После этого Бахмудов снова наведался к предпринимателю и потребовал взятку за повторное нарушение норм. На этот раз он запросил 500 евро, однако в итоге обе стороны сторговались на 300. После передачи денег инспектор был задержан.

Отмечается, что в декларациях должностного лица Бахмудов указывал, что работал диджеем.