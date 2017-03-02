Верховный совет непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) поддержал законопроект об использовании российского триколора наравне с государственным флагом. Об этом сообщает издание "Новости Приднестровья".

Как уточняется в проекте закона, изменение порядка использования госсимволов связано со стремлением ПМР к воссоединению с Россией. "Государственный флаг РФ вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья", — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что российский флаг будет размещаться на зданиях и в помещениях всех государственных органов власти и во время официальных мероприятий. При одновременном поднятии приднестровский флаг будет находиться с левой стороны, а российский — с правой.