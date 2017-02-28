Россия уже в седьмой раз заблокировала резолюцию, которой Совбез ООН пытался ввести санкции против режима Башара Асада, отмечает агентство AFP. В санкционный список предлагалось включить 11 представителей военного руководства Сирии и 10 профильных учреждений. Проект резолюции предусматривал заморозку денежных средств, других финансовых активов; недопущение въезда или транзита подсанкционных физлиц через территорию государств-членов ООН; запрет на прямые или косвенные поставки, продажу или передачу сирийским властям хлора или предметов, указанных в списках Конвенции по химоружию, а также всех видов оружия, любых вертолетов и связанных с ними материальных средств.

Эксперты специальной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в октябре прошлого года пришли к выводу, что сирийский режим в 2014 и 2015 годах применил химоружие в ходе боевых действий в трех населенных пунктах. В Дамаске такие обвинения решительно отвергают. До голосования постпред Франции при ООН Франсуа Делатр заявил об очевидной причастности сирийских властей к применению химоружия в стране: "Ответственность сирийского режима была определенно установлена в трех атаках, мы не можем продолжать бездействовать".