В ходе боевых действий в Сирии Вооруженными силами России апробированы 162 образца современного и модернизированного вооружения, сообщил в среду глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. Среди них — новейшие авиационные комплексы Су-30СМ и Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52, заявил он, выступая на заседании Госдумы в рамках "правительственного часа", сообщает сайт Минобороны РФ.

По словам Шойгу, тактические характеристики подтвердили высокоточные боеприпасы, крылатые ракеты морского базирования, впервые применявшиеся в боевых условиях. "В результате мы значительно повысили качество техники, что гарантирует надежность ее применения в бою", — подчеркнул он.

В то же время Шойгу отметил, что десять образцов показали неудовлетворительные результаты. "Какие-то из них, более того, несли опасность и угрозу тем, кто его применял", — заявил министр (цитата по "Интерфаксу").

По словам Шойгу, боевой опыт в Сирии получили 86% летного состава ВКС России, в том числе 75% экипажей дальней, 79% оперативно-тактической, 88% военно-транспортной и 89% армейской авиации.