ТАСС уточняет, что командующий операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в Ираке и Сирии общался с журналистами в режиме телеконференции из Багдада. По его словам, российская авиация ошибочно нанесла удары по позициям формирований, которые он назвал "сирийской арабской коалицией", в 15-20 км от города Манбидж.

Он рассказал, что это произошло, когда российские самолеты и авиация правительственных сирийских сил "бомбили некоторые деревни, которые, как я думаю, по их мнению, удерживались ИГ", то есть группировкой "Исламское государство". "Но на самом деле на земле находились силы сирийской арабской коалиции", — сказал военачальник.

По его версии, упомянутые формирования "понесли некоторые потери". Силы западной коалиции находились на удалении от этого района. Таунсенд добавил, что удары, о которых он говорит, наносились "в 15-20 км от Манбиджа".

Как сообщалось, российская авиация, выполняя боевую задачу в Сирии, в феврале по ошибке нанесла удар по турецким военным, участвовавшим в операции "Щит Евфрата". Три человека при этом было убито и еще 11 ранено. Президент РФ Владимир Путин 9 февраля принес извинения президенту Турции.