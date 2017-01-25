"Приговором мирового суда города Уссурийска 32-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации")", — говорится на сайте МВД.

Правоохранители выяснили, что здание, где были прописаны мигранты, уже давно является заброшенным и в нём никто не проживает. Суд приговорил женщину к штрафу в размере 100 тысяч рублей.