С 2011 года в Латвии совершено десять заказных убийств, свидетельствует информация Государственной полиции. В 2011 году зарегистрировано три заказных убийства, две попытки убийства и одно преступление удалось предотвратить.

В 2012 году в стране было совершено два заказных убийства и одно преступление удалось предотвратить. В 2013 году зарегистрировано одно заказное убийство, в 2014-м — два убийства и одна попытка убийства, в 2015-м — два убийства и одна попытка убийства. В 2016 году полиция возбудила уголовное дело о попытке убийства и зарегистрировала одну подготовку к такому преступлению.

Начальник Управления уголовного розыска Янис Лаздиньш сказал, что в сравнении с началом 2000-х годов, когда заказных убийств в Латвии было десятки в год, сейчас ситуация "довольно спокойная".