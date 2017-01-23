Ежедневно с подозрением на грипп в Центр инфектологии обращается в среднем 11 пациентов, сообщили в Рижской восточной клинической университетской больнице.

Пациенты с характерными симптомами поступают также в приемное отделение клиники, где, впрочем, помощь больным гриппом не оказывается.

"Если есть подозрения на грипп, то самое правильное, это вызвать на дом семейного врача", советует руководитель Приемного отделения клиники Алексей Вишняков. Во время эпидемии домашний визит врача оплачивается государством, пациенту необходимо лишь оплатить пациентский взнос, который составляет 2,85 евро. В ходе осмотра семейный врач примет решение о необходимости госпитализации.