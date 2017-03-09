В США 19-летнему жителю штата Мичиган ростом 233 сантиметра и с 60 размером ноги изготовили подходящую для него пару обуви при помощи 3D-принтера.

Брок Браун с детства страдает от синдрома Сотоса, который также называется церебральным гигантизмом. Эта болезнь поражает одного из каждых 15 тысяч жителей Земли и, помимо чрезмерного роста, сопровождается хроническими болями в спине и коленях, а также другими симптомами, сообщает Yahoo!

Быстрый рост Брока обеспечил ему в свое время место к Книге рекордов Гиннесса как самому высокому тинейджеру в мире. При этом юноша, помимо медицинских, испытывает большое количество бытовых проблем, одна из которых — необходимость делать обувь исключительно под заказ.

На помощь юноше пришла калифорнийская компания Feetz, занимающаяся изготовление обуви при помощи 3D-принтера. Клиенты отправляют в компанию фото своих ног, которые затем при помощи специального приложения превращаются в 3D-модель и затем "распечатываются".

Президент компании лично привезла Броку пару туфель, которые были сделаны в цвет его любимой баскетбольной команды "Чикаго Буллс". В дальнейшем обувь по такой технологии будет обходиться юноше в цену от 99 до 250 долларов, в то время как обычные сделанные под заказ ботинки — от 400 до 500 долларов за пару.