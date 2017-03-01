Король Саудовской Аравии Салман прибыл в Джакарту с официальным визитом в рамках своего азиатского турне. Это первый визит саудовского монарха в Индонезию за последние 50 лет.

Индонезийские СМИ сообщают о небывалой пышности свиты, в состав которой входят около 1500 человек, и основательном подходе короля к сборам багажа, общий вес которого превысил 450 тонн.

The Jakarta Post пишет о том, что азиатское турне короля началось в Малайзии, а после Индонезии продолжится поездками в Японию, Китай, Мальдивы и Иорданию. Монарха сопровождают 10 министров и 25 принцев. Гости прибыли в Джакарту на семи самолетах и расположились в четырех отелях.

63 тонны багажа выгрузили в аэропорту Халим в Джакарте, остальной груз отправили на Бали, где король Салман планирует отдохнуть несколько дней. В числе прочего король привез с собой два автомобиля Mercedes-Benz S600 и два эскалатора, которые заменяют ему традиционный трап при выходе из самолета.

Для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд для Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда, несколько общественных и платных дорог в Джакарте и Богоре (город в провинции Западная Ява) будут закрыты. Безопасность гостей обеспечивают в общей сложности 10 тысяч полицейских и военных.

Специально к визиту в Индонезии были оборудованы королевские туалеты. Так, в большой мечети Истикляль в центре Джакарты, куда король Салман должен прибыть для молитвы перед вылетом на Бали, VIP-клозет разместили в отдельном зале, отведенном для особых гостей. Пол в туалете покрыт толстым ковром, чтобы восьмидесятилетний монарх не подскользнулся, унитаз поднят на 12 сантиметров выше, чем обычно, а по бокам от него есть поручни. В мечети также установили лифт, чтобы гость мог подняться на второй этаж.

Как отмечает Channel Asia, Индонезия надеется привлечь миллиарды долларов инвестиций из Саудовской Аравии: Эр-Рияд заинтересован в открытии в Индонезии, самой густонаселенной стране мира с преимущественно исламским населением, исламских школ с преподаванием на арабском языке и обещает увеличить количество именных стипендий.