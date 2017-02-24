Вместе с Савченко прибыли представители центра освобождения пленных "Офицерский корпус" и руководитель организации Владимир Рубан. Сообщается, что во время посещения Савченко передаст пленным посылки от родных.

В ходе своей поездки на территорию Донецкой народной республики (ДНР), целью которой является посещение пленных украинских силовиков, Савченко призвала Украину и всю мировую общественность поддержать ее.

"Прошу всю Украину поддержать меня, как поддерживали меня, когда я была в плену. Я сейчас сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить наших украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала. Прошу поддержки на Украине и в мире. Мне очень не легко, но я борюсь!" — написала Савченко в facebook.